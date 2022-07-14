Новости последнего часа: синоптики предупредили о грозе и ливне в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в Москве снова испортилась погода. Синоптики обещают ливни, грозу и даже град.

IKEA сообщила о невозможности оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге. Интервалов пока нет.

В парке "Покровское-Стрешнево" начали обновлять детские площади. Об этом сообщили власти столицы.