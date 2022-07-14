Москвичей предупредили о грозе и ливне

В Москве 14 июля наблюдается сильный ветер, который способен повалить деревья. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС и комплексе городского хозяйства.

Кроме того, ожидаются ливни, гроза и даже град. Максимальная температура днем составит 24 градуса.

В мэрии напоминают о том, что нужно соблюдать меры безопасности. При грозе не стоит выходить на улицу. А если в момент непогоды человек оказался за рулем, то нужно снизить скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.