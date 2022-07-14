Глава ВОЗ призвал возвращаться к масочному режиму и массовому тестированию на COVID-19. Чиновник заявил, что мировому сообществу необходимо вновь прибегнуть к испытанным способам борьбы в связи с ростом заболеваемости новыми штаммами коронавируса. К ним он отнес ношение масок, усиленную вентиляцию помещений, а также протоколы тестирования и лечения.

По его словам, пандемия не близка к завершению, а рост числа случаев заражения по всему миру увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, которые уже работают на пределе возможностей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.