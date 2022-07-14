Россиянам разрешат продавать свой урожай торговым сетям. Могут ли дачники обеспечить стабильные поставки?

И готов ли покупатель переплачивать за огурцы с соседской грядки? Ведь стоить такие локальные органические овощи будут дороже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.