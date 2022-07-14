Синоптики пообещали прохладные выходные в Москве

Комфортную прохладу пообещали синоптики в выходные, 16 и 17 июля. Температурный фон в городе будет на 1–2 градуса ниже нормы.

На выходных воздух прогреется до 22 градусов. При этом не исключены небольшие дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.