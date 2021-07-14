Производитель временных тату предложил "набивать" QR-код на коже

В сети бурно обсуждают новое предложение по QR-кодам. Посетители баров и ресторанов могут сохранить штрих-код себе прямо на коже. Такую услугу запустил крупный магазин временных тату наклеек и сервис по доставке еды.

Чтобы сделать себе такую тату, сначала надо получить QR-код о вакцинации через сайт Москвы. Потом сделать онлайн заказ в магазине и переслать им изображение.

По описанию продавца, такая индивидуальная наклейка будет держаться на коже около двух недель. Идея вызвала бурную критику. Тату сравнили даже с номерами в концлагерях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.