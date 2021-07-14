Москвичам пообещали рекордные показатели термометров

В Москве прогнозируют рекордные показатели термометров. Жара, несмотря на осадки, сохранится.

Завтра воздух может прогреться до +35. А значит пляжи и беседки пустовать не будут. Что ждать о погоды? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.