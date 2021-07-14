"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

В прямом эфире телеканала Москва 24 разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 в рамках акции "Вакцина рулит". Гостем и наблюдателем лотереи стал режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.

Победителей определяют методом случайного выбора. Каждого, кто сделал прививку внесли в базу, зашифровали и присвоили код. Число участников внесли в генератор случайных чисел и он выбрал 5 победителей.

По итогам проведения конкурса победителями стали Марина Леонидовна, Айдана, Виталий Сергеевич, Людмила Андреевна, Александр Сергеевич.