Москвичи спасаются от жары на городских пляжах

В Москве продолжается аномальная жара. Москвичи спасаются от жары вблизи водоемов.

В соцсетях появилось видео с огромной очередью в The Баssейн в парке "Сокольники".

Подробнее о том, когда из города уйдет пекло, – в сюжете телеканала Москва 24.