В России участились конфликты из-за средств индивидуальной защиты

Антимасочники провоцируют скандалы: разборки вспыхивают в транспорте, торговых центрах и других общественных местах.

При этом маски стали скидывать и вакцинированные люди. Подробнее о том, почему так делать нельзя, – в сюжете телеканала Москва 24.