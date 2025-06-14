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14 июня, 09:45

Общество

В Москве 14 июня станет самым холодным днем недели

В Москве 14 июня станет самым холодным днем недели

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Суббота, 14 июня, в Москве будет самым прохладным днем недели – температура воздуха не поднимется выше 14 градусов. Ожидаются дожди, поэтому зонт лучше держать под рукой. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах кратковременно может выглянуть солнце, но ненадолго.

На фоне осадков сохраняется пониженное атмосферное давление, однако оно остается в пределах нормы. К воскресенью погода начнет меняться – облака сместятся на восток, а воздух прогреется до 19. Уже в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до 22 градусов, однако кратковременные дожди сохранятся до середины недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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