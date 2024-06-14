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14 июня, 14:45

Общество

Москвичи расписались в зале для выездной регистрации брака на Малой Ордынке

Москвичи расписались в зале для выездной регистрации брака на Малой Ордынке

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Церемонию бракосочетания провели в особняке на Малой Ордынке

В пятницу, 14 июня, несколько столичных пар вместо ЗАГСов отправились на роспись в особняк "Роял" на Малой Ордынке. Это место является одним из самых востребованных у москвичей, решивших связать себя узами брака в необычном месте.

Всего в Москве работают более 50 площадок для выездной регистрации брака. Среди них – лофты, усадьбы, небоскребы, смотровые площадки и другие локации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоАлина Гилева
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