Москвичи расписались в зале для выездной регистрации брака на Малой Ордынке

В пятницу, 14 июня, несколько столичных пар вместо ЗАГСов отправились на роспись в особняк "Роял" на Малой Ордынке. Это место является одним из самых востребованных у москвичей, решивших связать себя узами брака в необычном месте.

Всего в Москве работают более 50 площадок для выездной регистрации брака. Среди них – лофты, усадьбы, небоскребы, смотровые площадки и другие локации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

