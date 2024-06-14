Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 07:15

Общество

Всемирный день донора крови отметят в Москве 14 июня

Всемирный день донора крови отметят в Москве 14 июня

Пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 14 июня

Новости регионов: мощный ураган и ливни обрушились на Дагестан

Вода затопила подземную парковку на севере Москвы

Река Яуза вышла из берегов под Ростокинским мостом

Новости регионов: пух плотно накрыл улицы Каменск-Уральского

Сильный дождь продлится в Москве до утра 14 июня

Новая волна осадков в столице ожидается в ближайшие часы

Мужчина искупался в столичном фонтане

Новости часа: в Москве начался отбор получателей субсидии на создание технопарков

14 июня по всему миру отмечают День донора крови. Его учредили в 2005 году на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Ежегодно более 100 тысяч доноров обращаются в медучреждения столицы, чтобы сдать кровь или ее компоненты. Сделать это можно в Центре крови имени Гаврилова и 11 крупных отделениях переливания на базе многопрофильных стационаров. Стать донором может каждый россиянин с 18 лет при отсутствии противопоказаний по здоровью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика