Всемирный день донора крови отметят в Москве 14 июня

14 июня по всему миру отмечают День донора крови. Его учредили в 2005 году на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Ежегодно более 100 тысяч доноров обращаются в медучреждения столицы, чтобы сдать кровь или ее компоненты. Сделать это можно в Центре крови имени Гаврилова и 11 крупных отделениях переливания на базе многопрофильных стационаров. Стать донором может каждый россиянин с 18 лет при отсутствии противопоказаний по здоровью.

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