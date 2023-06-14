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Новости

Новости

14 июня, 23:00

Общество

Новости часа: правительство выделило более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО

Новости часа: правительство выделило более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО

Новости часа: в новых регионах РФ разрешили продажу лекарств без маркировки

"Московский патруль": ГД в I чтении приняла законопроект о запрете смены пола

Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение служить примере друзей

Новости часа: ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области

Синоптики сообщили, что потепление в Москве продолжится до конца недели

Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

Новости часа: Песков рассказал о линии для безопасности регионов РФ

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 15 июня

"Актуальный репортаж": олимпийский чемпион Рылов встретился с маленьким спортсменом

Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей для госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

Америку ожидает долгий путь, чтобы вернуть уровень инфляции к 2%, заявили в Федеральной резервной системе США.

Голосовать в Запорожской области можно будет даже с украинскими документами, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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