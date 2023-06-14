Новости часа: правительство выделило более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО

Правительство РФ выделило более 1,3 миллиарда рублей для госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

Америку ожидает долгий путь, чтобы вернуть уровень инфляции к 2%, заявили в Федеральной резервной системе США.

Голосовать в Запорожской области можно будет даже с украинскими документами, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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