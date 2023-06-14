Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение служить примере друзей

В столице, как и в регионах, продолжается отбор на военную службу по контракту. Оформить все необходимые документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. Там же можно подать заявление и пройти медосмотр.

"Надо. Это необъяснимо. Сам с республики Коми приехал. У меня там друзья есть лучшие, хочу к ним попасть и помочь чем смогу", – поделился один из добровольцев.

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