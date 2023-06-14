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14 июня, 16:30

Общество

Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

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В столице, как и в регионах, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить все необходимые документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. Он работает по принципу "одного" окна, там же можно подать заявление и пройти медосмотр.

Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону специальной военной операции.

"По зову сердца! Это мой выбор. Надо помочь стране", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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