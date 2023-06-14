14 июня, 16:30Общество
Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО
В столице, как и в регионах, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить все необходимые документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. Он работает по принципу "одного" окна, там же можно подать заявление и пройти медосмотр.
Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону специальной военной операции.
"По зову сердца! Это мой выбор. Надо помочь стране", – поделился один из добровольцев.
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