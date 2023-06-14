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Общество

Новости часа: синоптик рассказал, когда в столице можно открыть купальный сезон

Новости часа: синоптик рассказал, когда в столице можно открыть купальный сезон

Новости часа: температура в Москве 14 июня может подняться до максимума с начала лета

Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

"Атмосфера": 19 градусов ожидается в столице вечером 14 июня

Новости часа: в Москве начали менять асфальт на Сколковском шоссе

Госдума в России приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Синоптики рассказали о погоде в столице 14 июня

"Время новых": мобили Kinetic Levi

"Доктор 24": эксперт рассказала, сколько фруктов и овощей нужно съедать в день

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи в ближайшие выходные смогут открыть купальный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Движение беспилотных грузовиков "КамАЗ" запустили на трассе М-11 "Нева". Об этом сообщил оператор.

Потребление антибиотиков в России вернулось к доковидному уровню. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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