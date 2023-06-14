Новости часа: синоптик рассказал, когда в столице можно открыть купальный сезон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи в ближайшие выходные смогут открыть купальный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Движение беспилотных грузовиков "КамАЗ" запустили на трассе М-11 "Нева". Об этом сообщил оператор.

Потребление антибиотиков в России вернулось к доковидному уровню. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.