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Общество

Новости часа: температура в Москве 14 июня может подняться до максимума с начала лета

Новости часа: температура в Москве 14 июня может подняться до максимума с начала лета

Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

"Атмосфера": 19 градусов ожидается в столице вечером 14 июня

Новости часа: в Москве начали менять асфальт на Сколковском шоссе

Госдума в России приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Синоптики рассказали о погоде в столице 14 июня

"Время новых": мобили Kinetic Levi

"Доктор 24": эксперт рассказала, сколько фруктов и овощей нужно съедать в день

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 июня

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 38%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Температура воздуха в Москве 14 июня может подняться до максимума с начала лета – около 25 градусов. Об этом рассказали синоптики.

РЖД сообщили о задержке поездов между Россией и Абхазией из-за последствий ливней. Об этом заявила компания.

В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для беременных в первый час стоянки. Это следует из базы документов.

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