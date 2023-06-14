13:30Общество
Новости часа: температура в Москве 14 июня может подняться до максимума с начала лета
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Температура воздуха в Москве 14 июня может подняться до максимума с начала лета – около 25 градусов. Об этом рассказали синоптики.
РЖД сообщили о задержке поездов между Россией и Абхазией из-за последствий ливней. Об этом заявила компания.
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для беременных в первый час стоянки. Это следует из базы документов.