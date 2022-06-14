Осадки сохранятся в Москве до конца суток

После жары Москву во вторник накрыл сильный дождь. О непогоде предупреждали столичные спасатели и Дептранс. Непогода сохранится в городе до конца суток.

Москвичей просят быть аккуратнее, а водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и не парковаться под деревьями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

