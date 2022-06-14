Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

В Москве начались сильные ливни и штормовой ветер. О непогоде также предупредили МЧС и Дептранс. Жителей города просят быть аккуратнее, а водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и не парковаться под деревьями.

Многие западные компании готовы вернуться в Россию при первой возможности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Отмечается, что инвесторы из Евросоюза, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке. Также, по словам пресс-секретаря президента, в Кремле понимают, что давление со стороны Запада испытывают и те представители зарубежного бизнеса, которые хотели бы принять участие в Петербургском экономическом форуме.



Adidas и Reebok собрались вернуться в РФ. По данным СМИ, Reebok планирует возобновить работу фирменных магазинов в июле, Adidas готовится вернуться в сентябре.

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