Сильные дожди и штормовой ветер накрыли Москву. Ливень на данный момент наблюдается уже во многих районах столицы.

О непогоде предупреждали МЧС и Дептранс. Жителей города просят быть аккуратнее, а водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и не парковаться под деревьями.

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