Расширен список специальностей для получения почетного статуса "московская медсестра"

В столице расширили список специальностей, по которым можно получить почетный статус "московская медсестра" и "московский медбрат". Теперь он доступен реаниматологам и анестезиологам, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все обладатели почетного статуса дополнительно к зарплате в течение пяти лет получают ежемесячную надбавку – 7,5 тысячи рублей. До этого повысить уровень квалификации и пройти строгий отбор могли лишь медики по специальностям "Сестринское дело" и "Сестринское дело в педиатрии".

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