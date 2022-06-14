Ливни и грозы обещают в Москве до конца 14 июня. Если ориентироваться по карте, циклон идет на столицу со стороны Истры и соседних городов.

Во вторник в столице, кроме дождей и грозы, обещают также и сильный ветер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

