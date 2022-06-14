Более 15 тыс москвичей переехали по программе реновации с начала 2022 года

Более 15 тысяч москвичей переехали по программе реновации с начала 2022 года, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В Москве начался новый прием заявок на участие в ярмарках выходного дня.

Ребенок, пострадавший в аварии в Дагестане, серьезных травм не получил, заявил Минздрав региона.

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