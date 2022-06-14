Свыше 20 тыс медиков прошли обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы

Уже 25 тысяч медицинских работников прошли обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Центр работает с 2021 года.

В Центре разработаны 40 образовательных программ повышения квалификации. Например, есть курс для врачей общей практики. Каждый учащийся за полтора года должен пройти 13 модулей по разным узким специальностям. Это поможет расширить знания врачей, которые работают с пациентами в поликлиниках. Также есть и отдельные тренинги, которые можно пройти в удобное для медиков время.

О работе Кадрового центра рассказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова в эфире телеканала Москва 24.