Москвичей предупредили о ливнях и грозах во вторник, 14 июня

Грозовая туча, которая несет тропическую погоду, уже начала приближаться к столице. Ожидается, что Москву во вторник, 14 июня, накроют ливни, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с этим экстренные сообщения выпустили московские спасатели, комплекс городского хозяйства и Дептранс. По их данным, дожди могут продолжаться до конца суток. Вечером из-за этого могут образоваться заторы. Поэтому москвичам посоветовали выбирать общественный транспорт.

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