МЧС предупредило о надвигающейся грозе в столицу

В Москве в любой момент может начаться гроза с дождем и ветром с порывами до 17 метров в секунду. Комплекс городского хозяйства сообщает, что предупреждение действует с 15:00. Экстренное сообщение выпустило и московское управление МЧС.

По их данным, ливни с грозой могут продолжаться до конца суток. В Дептрансе москвичей уже попросили быть аккуратнее за рулем. Подробности в эфире телеканала Москва 24.