Кабмин РФ направит более 60 млрд рублей на горячее питание в школах

Кабмин РФ направит более 60 миллиардов рублей на горячее питание в школах, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Маркетплейс Wildberries начал продажу товаров бренда Zara.

Более 36 километров дорог планируют построить в ТиНАО в следующем году, заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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