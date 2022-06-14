Москвичей предупредили о грозе во вторник, 14 июня

В Москве во вторник, 14 июня, ожидается гроза. Температура воздуха составит 26 градусов.

Столичные коммунальщики регулярно мониторят температуру воздуха и дорожного покрытия. Растения в городе поливают только по вечерам, когда спадает зной и уходит палящее солнце.

Москвичам рекомендовали проводить в жару на улице как можно меньше времени, чтобы не перегреться.

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