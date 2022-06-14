Расширен список специальностей для получения почетного статуса "московская медсестра"

В столице расширили список специальностей для получения статусов "московская медсестра" и "московский медбрат". Добавили позицию "анестезиология и реаниматология". Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что на почетный статус могут рассчитывать работники, которые стремятся к непрерывному повышению уровня своей квалификации.

Ранее его получали по специальностям "Сестринское дело" и "Сестринское дело в педиатрии". Всем сотрудникам с таким статусом в течение пяти лет будут ежемесячно выплачивать стимулирующую надбавку в размере 7,5 тысячи рублей. А для пациентов наличие у специалиста такого звания – дополнительная гарантия качества медицинской помощи.

Подать заявку на прохождение оценочных процедур по всем трем специальностям можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

