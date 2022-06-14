Клиенты некоторых банков не могут расторгнуть договор страхования в период охлаждения. Так называется 14-дневный срок, когда покупатель может отказаться от услуги.

Дело в том, что люди просто не могут дозвониться на горячую линию страховщика. Только там дают специальный код, дающий задний ход сделке. Других же способов не предлагают.

Эксперты призывают заинтересоваться ситуацией Роспотребнадзору. А пока специалисты рекомендуют письменно обращаться в компанию напрямую. Дополнительной информации в этом случае не потребуется.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.