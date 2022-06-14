Роспотребнадзор рассказал, что делать при аллергии на тополиный пух

Роспотребнадзор выпустил памятку для аллергиков. Тополиный пух мало того, что переносит пыль и пыльцу и раздражает глаза и нос, так еще может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции.

В качестве профилактики советуют максимально ограничить контакт с этим раздражителем, а именно: не допускать его в квартиру, офис или машину. Окна лучше открывать пореже, можно повесить на них мелкую москитную сетку или марлю, смоченную водой.

В сухую, жаркую и ветреную погоду пуха в воздухе больше всего. А при высокой влажности, после дождя, дышать легче. Подробности в эфире телеканала Москва 24.