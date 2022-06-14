В Госдуме предложили увеличить налоги для очень богатых людей

В России предлагают поднять налоги для очень богатых людей. При годовом доходе от 10 миллионов рублей ставка НДФЛ должна быть равна 25%. Такое мнение озвучили в Госдуме.

Другое предложение – платить 18% при доходах свыше 50 миллионов рублей. Сейчас повышенные налоги действуют для тех, кто зарабатывает от пяти миллионов в год. Для них установлен НДФЛ в размере 15%.

При этом граждан с минимальными доходами от налогов предлагают вовсе освободить. Подробности в эфире телеканала Москва 24.