Метеорологи объявили купальный сезон в Москве

Метеорологи объявили купальный сезон в столице. Вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов, а температура воздуха может дойти до плюс +27 градусов.

Однако на протяжении всей недели в столице прогнозируют дожди. Подробности в эфире телеканала Москва 24.