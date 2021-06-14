В столичных тортовых центрах проходят антиковидные рейды

В московских торговых центрах снова проверки. Рейды возобновили из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фудкорты и игровые комнаты должны быть закрыты, посетители и работники обязаны носить средства защиты.

Детские площадки тоже вне доступа. Ограничена работа баров и ресторанов. Но москвичи пока медленно перестраиваются. На концертах, в очередях на выставки и просто в парках очень много людей. О масках и дистанции почти никто не думает.

Может ли это привести к новым ограничениям? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.