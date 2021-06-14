За сутки в Москве 6 590 новых случаев заражения коронавирусом. Это данные оперативного штаба. Выздоровели за это время 2 815 человек.

В Подмосковье выявили более 1 000 заразившихся коронавирусом за сутки впервые со 2 февраля. Выписали после выздоровления 898 человек.

Всего по России на сегодня 13 721 заболевший в 84 регионах. Самый маленький суточный темп прироста в Чукотском автономном округе, Тыве, Осетии-Алании, Магаданской области, Адыгее и Кабардино-Балкарии.

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