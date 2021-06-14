Синоптики пообщали москвичам "дефицит небесной влаги"

Московская погода, наконец, догнала июньские показатели. И кроме того, синоптики пообещали что все лето будет жарким.

Сегодня в столице до +27 градусов. Дожди в ближайшие дни возможны, но кратковременные.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.