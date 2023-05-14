Столичные волонтеры рассказали об интересе женщин к прохождению контрактной службы

Контрактной службой интересуются и женщины, об этом рассказали столичные волонтеры, работающие на информационных точках.

По их словам, чаще всего к стойкам информирования проявляют интерес мужчины в возрасте от 30 до 35 лет, но иногда подходят люди старше или женщины.

Волонтеры могут ответить на вопросы граждан о прохождении военной службы по контракту, а также они раздают информационные буклеты.

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