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14 мая, 22:30

Общество

Столичные волонтеры рассказали об интересе женщин к прохождению контрактной службы

Столичные волонтеры рассказали об интересе женщин к прохождению контрактной службы

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Контрактной службой интересуются и женщины, об этом рассказали столичные волонтеры, работающие на информационных точках.

По их словам, чаще всего к стойкам информирования проявляют интерес мужчины в возрасте от 30 до 35 лет, но иногда подходят люди старше или женщины.

Волонтеры могут ответить на вопросы граждан о прохождении военной службы по контракту, а также они раздают информационные буклеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоЮлия Неклесова
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