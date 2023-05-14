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14 мая, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Синоптики рассказали москвичам о погоде на предстоящей неделе

Москвичей предупредили о сокращенном графике работы пункта отбора на контрактную службу

Пункт отбора на контрактную службу работает по сокращенному графику 14 мая

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Пункт отбора на контрактную службу вернется к обычному расписанию 15 мая

В Баку прошли Дни Москвы

Российских фермеров предупредили об опасности для ягод и фруктов

Москвичам рассказали о погоде 14 мая

Москвичам рассказали, как правильно выбрать сгущенное молоко

Более 60 человек пострадали в ДТП с электросамокатами в этом году Москве, об этом сообщает Госавтоинспекция. Сезон активного катания стартовал и за всеми, кто передвигается на этом транспорте, следят сотрудники ГИБДД.

В столице на предстоящей неделе температура воздуха достигнет 20 градусов. По словам синоптиков, местами термометры могут показывать отметку в 25 градусов. К концу недели они советуют не забывать носить собой зонт, так как возможно выпадение осадков.

В Подмосковье пожарные шесть раз за сутки выезжали тушить горящую траву. В жаркую погоду даже небольшое возгорание может привести к лесным пожарам, которые наблюдаются в Курганской и Тюменских областях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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