Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Более 60 человек пострадали в ДТП с электросамокатами в этом году Москве, об этом сообщает Госавтоинспекция. Сезон активного катания стартовал и за всеми, кто передвигается на этом транспорте, следят сотрудники ГИБДД.

В столице на предстоящей неделе температура воздуха достигнет 20 градусов. По словам синоптиков, местами термометры могут показывать отметку в 25 градусов. К концу недели они советуют не забывать носить собой зонт, так как возможно выпадение осадков.

В Подмосковье пожарные шесть раз за сутки выезжали тушить горящую траву. В жаркую погоду даже небольшое возгорание может привести к лесным пожарам, которые наблюдаются в Курганской и Тюменских областях.

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