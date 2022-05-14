Вторичное жилье начало дешеветь в Москве

Вторичное жилье в Москве начало дешеветь впервые за последние пять лет. По данным риелторов, в апреле стоимость одного квадратного метра снизилась на две десятых процента.

А вот спрос на вторичку сократился в два раза. Однако продавцы пока не готовы снижать цены, хотя жилье и продается дольше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

