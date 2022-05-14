Российские военные доставили очередной груз с гуманитаркой жителям Харьковской области

Российские военные доставили очередной груз с гуманитарной помощью жителям Харьковской области. В населенные пункты завезли продовольствие и предметы первой необходимости. Всего доставили 50 тонн грузов. В первую очередь, необходимой помощью обеспечивают семьи с детьми. Военные врачи из России, которые прибыли в составе гуманитарной колонны, провели прием и оказали медицинскую помощь жителям. Людям также выдали необходимые лекарства, которые сейчас сложно достать.

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