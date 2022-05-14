Больше половины москвичей считают столицу лучшим городом для работы на фрилансе. Это результаты опроса сервиса "Работа.ру". В нем приняли участие свыше 2-х тысяч человек из разных регионов.

Респонденты могли выбрать несколько городов. Большое количество рабочих проектов, развитая инфраструктура, а также наличие стабильного интернета – это главные преимущества столицы, по мнению большинства участников опроса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.