В Москве и области продлили желтый уровень опасности

В столичном регионе продлили желтый уровень опасности. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 14 мая. Ранее оно действовало до полудня.

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