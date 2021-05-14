Москвичам рассказали, в каких парках зафиксированы укусы клещей

Столичные парки летом могут дополнительно обработать от клещей. Решение примут по итогам мониторинга, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. Также они рассказали, что ежегодно, начиная с апреля, проводят профилактику в прогулочных зонах.

По данным Роспотребнадзора, пока регистрируются единичные случаи присасывания клещей при посещении парков Москвы. Они были зафиксированы в Измайловском парке, в "Кусково", в Бутове, "Лосином острове", "Серебряном Бору", в Зеленограде и в ТиНАО.

Работает горячая линия Роспотребнадзора, также можно звонить в Единый консультационный центр по номеру 8 800 555-49-43.

Эту тему обсудили с врачом-иммунологом, доктором медицинских наук Владиславом Жемчуговым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.