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Общество

14 мая, 16:45

В Новосибирске прошли соревнования по скоростной копке могил

общество регионы видео Роман Карлов Ксения Чепенко

В Новосибирске прошли соревнования по скоростной копке могил. Ради участия в необычном турнире туда приехали профессиональные могильщики со всей Сибири. Они боролись за денежный приз.

Чтобы его получить, необходимо было максимально быстро вырыть яму определенного размера, кроме того, сделать ее аккуратной. Работу оценивало специальное жюри с помощью гроба. Первое место заняла команда из Омска.

Как объяснили организаторы, цель соревнований – поднять престиж профессии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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