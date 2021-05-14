Пострадавшая в ДТП с участием блогера Била попросила следствие прекратить его дело – СМИ

14 мая, 16:15
Пострадавшая в аварии с участием блогера Эдварда Била просит следствие прекратить дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей.
Впрочем, муж Марии Артемовой пока эту информацию не подтвердил. Он рассказал, что сейчас женщина отходит от третьей операции.
Ранее стало известно, что Бил выплатил компенсацию потерпевшим в ДТП. Об этом сообщил его адвокат. Он добавил, что дело идет к примирению сторон.
ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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