Жителям столицы рассказали о главных событиях последнего часа

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу вечером на юго-востоке столицы и в Московской области ожидаются сильный ливень, шквалистый ветер, гроза и град. По его словам, непогода накроет столицу с 19:00 до 21:00.

Мария Артемова, пострадавшая в аварии, которую устроил блогер Эдвард Бил, не подавала заявление о прекращении уголовного дела. Об этом сообщил ее муж. Сейчас женщина отходит от третьей операции.

Московский международный фестиваль Park Live снова перенесли из-за пандемии коронавируса на 2022 год.