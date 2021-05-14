Семь тысяч человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три дня

14 мая, 15:45
Прививку от коронавируса теперь можно сделать в павильонах "Здоровая Москва". Они работают уже третий день в городских парках. За это время павильоны успели посетить более 7 тысяч человек.
В таких летних поликлиниках можно пройти профилактическое обследование. Причем такой чекап шире, чем при диспансеризации. Можно сдать общий анализ крови, проверить уровень сахара, гормоны щитовидной железы, сделать УЗИ, кардиограмму и многое другое.
В павильонах есть все необходимое оборудование. В этом году для них закупили 100 цифровых электрокардиографов. Данные исследований можно будет увидеть в электронной медицинской карте. Туда они попадут автоматически.
Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно без выходных с 8 утра до 8 вечера. Все обследования бесплатные, главное иметь московский полис ОМС. С собой также нужно захватить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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