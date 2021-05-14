Москвичам рассказали о бонусах за вакцинацию от коронавируса

В Москве можно сделать прививку от коронавируса в поликлиниках, торговых центрах и даже театрах. При этом прошедшим вакцинацию даже положены бонусы.

О каком поощрении идет речь? И кто может его получить? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.