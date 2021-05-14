В Йошкар-Оле среди бонусов за вакцинацию от COVID-19 оказался билет в баню

Бонусы за прививки от коронавируса на следующей неделе вводят в Йошкар-Оле. Те, кто придет за первой вакциной с 17 по 21 мая, получат билеты на аттракционы, экскурсии, концерты, на каток и даже в баню, которая после прививки, к слову, не рекомендована.

Также в списке поощрений оказались 2 бесплатные поездки на троллейбусе. Власти не уточнили, выбирать подарок можно по желанию или в режиме лотереи.

Всего в Йошкар-Оле работают 110 пунктов вакцинации. Пока полностью привиты 38 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.